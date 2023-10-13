Куликов Николай Андреевич
Место рожденияд. Ягодное
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
11.03.1906
Сын: Куликов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Куликова (Козюлькова) Евдокия Кузминична
Рождение ребёнка
1909
Сын: Куликов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Куликова (Козюлькова) Евдокия Кузминична
Ягодное, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно