Куликов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Николай Андреевич

Куликов Николай Андреевич

Место рождения

д. Ягодное

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Куликов Андрей Васильевич

Мать: Куликова (Губина) Стефанида Никитична

Рождение ребёнка
11.03.1906

Сын: Куликов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Куликова (Козюлькова) Евдокия Кузминична

Рождение ребёнка
1909

Сын: Куликов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Куликова (Козюлькова) Евдокия Кузминична

Ягодное, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.