Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иван Федотович
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
1820
Жена: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Качина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Николаевич
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
1848
Жена: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно