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Николай Иванович

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Место рождения

Мисирёво, Клин, Московская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван Федотович

Мать: Дарья Ивановна

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
1820

Жена: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Качина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
1848

Жена: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Мисирёво, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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