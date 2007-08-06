Абрамов Максим Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Максим Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2007

Отец: не указан

Мать: Дорожкина Ирина Сергеевна

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