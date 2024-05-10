Каминер Авраам Ицхок Меерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из записи о браке.
Бракосочетание
06.03.1886 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 13об-14
Смерть
Неизвестно