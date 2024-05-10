Каминер Авраам Ицхок Меерович Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каминер Авраам Ицхок Меерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из записи о браке.
Бракосочетание
06.03.1886 ст.

Жена: Каминер (Мильштейн) Рейза Эноховна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 13об-14
Смерть
Неизвестно

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