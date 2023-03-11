Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Кирьянов Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Кирьянов Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирьянов Владимир
Отец ребёнка: Кирьянов Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирьянов Стефан