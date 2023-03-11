Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Кирьянов Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Кирьянов Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирьянов Владимир

Отец ребёнка: Кирьянов Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирьянов Стефан

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