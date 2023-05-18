Чуриков Василий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуриков Василий Федотович

Чуриков Василий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Чуриков Федот Никонович

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.10.1840

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Агрипина Павловна

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1842

Сын: Чуриков Авраам Васильевич

Мать ребёнка: Агрипина Павловна

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close