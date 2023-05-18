Чуриков Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Чуриков Федот Никонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.10.1840
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1842
Сын: Чуриков Авраам Васильевич
Мать ребёнка: Агрипина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Павловна
Смерть
Неизвестно