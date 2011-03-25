Ильин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНе указана
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1960
Сын: Ильин Валерий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть