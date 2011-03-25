Ильин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Не указана

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.1960

Сын: Ильин Валерий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
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