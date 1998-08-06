Плющ (Дмитриева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1940
Дата смерти06.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1940
Отец: Дмитриев Иван Иванович
Мать: Дмитриева Соня
Рождение ребёнка
19.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плющ Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плющ Владимир
Смерть
06.08.1998