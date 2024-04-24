Андреева Иванова (Петрова) Марья Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Иванова (Петрова) Марья Романова

Место рождения

Петрово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Петров Роман Яковлев

Мать: не указана

Петрово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Андреева) Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
25.01.1859

Муж: Иванов Тимофей Сергеевич

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.06.1866

Сын: Андреев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.06.1867

Сын: Андреев Александр Семенович

Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.12.1873

Дочь: (Андреева) Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Шумилова (Андреева) Ксения (Аксинья) Семеновна

Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.03.1882

Дочь: (Андреева) Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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