Андреева Иванова (Петрова) Марья Романова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1836
Отец: Петров Роман Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андреева) Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев
Бракосочетание
25.01.1859
Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.06.1866
Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев
Рождение ребёнка
08.06.1867
Сын: Андреев Александр Семенович
Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев
Рождение ребёнка
08.12.1873
Дочь: (Андреева) Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Шумилова (Андреева) Ксения (Аксинья) Семеновна
Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев
Рождение ребёнка
22.03.1882
Дочь: (Андреева) Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Андреев Семен Алексеев
Смерть
Неизвестно