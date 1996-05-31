Савельева (Фефелова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Фефелова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1911

Дата смерти

31.05.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
14.06.1931

Дочь: Попова Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
27.02.1936

Сын: Савельев Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Петрович

Смерть
31.05.1996

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