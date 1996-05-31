Савельева (Фефелова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1911
Дата смерти31.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1931
Дочь: Попова Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1936
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Петрович
Смерть
31.05.1996