Бурова Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения01.11.1867
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1867
Отец: Буров Иван
Мать: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Базанов Михаил
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Базанов Михаил
Рождение ребёнка
21.01.1900
Сын: Базанов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Базанов Михаил
Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.12.1902
Сын: Базанов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Базанов Михаил
Рождение ребёнка
03.08.1906
Отец ребёнка: Базанов Михаил
Рождение ребёнка
30.04.1909
Дочь: Павла Михайловна
Отец ребёнка: Базанов Михаил
Смерть
1923