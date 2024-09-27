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Бурова Александра Иванова

Место рождения

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.11.1867

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1867

Отец: Буров Иван

Мать: Анна Ефимова

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Базанов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Базанов Михаил

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Базанов Михаил

Рождение ребёнка
21.01.1900

Сын: Базанов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Базанов Михаил

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.12.1902

Сын: Базанов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Базанов Михаил

Рождение ребёнка
03.08.1906

Сын: Базанов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Базанов Михаил

Рождение ребёнка
30.04.1909

Дочь: Павла Михайловна

Отец ребёнка: Базанов Михаил

Смерть
1923

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