Божкевич (Петрова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божкевич (Петрова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Петров ?

Мать: Петрова ?

Рождение ребёнка
21.06.1890

Дочь: Зуева Антонина

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Россия
Рождение ребёнка
18.11.1891

Дочь: Изакова Евгения

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.01.1895

Сын: Божкевич Василид

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Маева Мария

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Смерть
1932
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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