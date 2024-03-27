Божкевич (Петрова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1890
Дочь: Зуева Антонина
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Россия
Рождение ребёнка
18.11.1891
Дочь: Изакова Евгения
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Рождение ребёнка
06.01.1895
Сын: Божкевич Василид
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Маева Мария
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Смерть
1932