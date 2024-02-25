Срезчикова -- Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти20.06.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Срезчикова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Срезчиков Георгий Дорофеевич
Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1895
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]