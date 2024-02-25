Срезчикова -- Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Срезчикова -- Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

20.06.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Срезчикова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Срезчиков Георгий Дорофеевич

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Срезчиков Георгий Дорофеевич

Смерть
20.06.1895
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
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