Tvardovskaya / Pikel’ ?
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pikel’ (Tvardovskaya / Pikel’) Zelda (Zinaida)
Kazahstan, Alma-Aty
Рождение ребёнка
13.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pikel’ (Tvardovskaya / Pikel’) Zelda (Zinaida)
Kazahstan, Alma-Aty
Смерть
Неизвестно