Tvardovskaya / Pikel’ ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Tvardovskaya / Pikel’ ?

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pikel’ (Tvardovskaya / Pikel’) Zelda (Zinaida)

Kazahstan, Alma-Aty

Рождение ребёнка
13.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pikel’ (Tvardovskaya / Pikel’) Zelda (Zinaida)

Kazahstan, Alma-Aty

Смерть
Неизвестно

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