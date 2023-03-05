Завражин Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1880
Крещение
19.01.1880
Крестные: Андрей Дмитриевич Соломахин и Наталья Александровна Мещерякова. Священник Андрей Гаврилович Ястребов, диакон Епифаний Тихомиров
Рождение ребёнка
30.01.1909
Сын: Завражин Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Завражина Ксения Федотовна
Рождение ребёнка
15.10.1911
Сын: Завражин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Завражина Ксения Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно