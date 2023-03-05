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Завражин Григорий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1880

Отец: Завражин Григорий Козьмич

Мать: Завражина Марфа Александровна

Крещение
19.01.1880
Крестные: Андрей Дмитриевич Соломахин и Наталья Александровна Мещерякова. Священник Андрей Гаврилович Ястребов, диакон Епифаний Тихомиров
Рождение ребёнка
30.01.1909

Сын: Завражин Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Завражина Ксения Федотовна

Рождение ребёнка
15.10.1911

Сын: Завражин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Завражина Ксения Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражина Ксения Федотовна

Смерть
Неизвестно
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