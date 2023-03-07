Елькин Никита Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Елькин Прокопий Моисеев
Мать: Елькина Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елькина Матрона Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елькина Пелагея Никитина
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858