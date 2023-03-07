Елькин Никита Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Никита Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Елькин Прокопий Моисеев

Мать: Елькина Мария Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елькина Матрона Никитина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елькина Пелагея Никитина

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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