Русских Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русских Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1966

Дата смерти

31.12.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русских Виктория Викторовна

Рождение ребёнка
12.02.1991

Сын: Русских Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Русских Виктория Викторовна

Смерть
31.12.2022

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