Русских Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1966
Дата смерти31.12.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русских Виктория Викторовна
Рождение ребёнка
12.02.1991
Сын: Русских Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Русских Виктория Викторовна
Смерть
31.12.2022