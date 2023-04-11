Комлев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения27.08.1906
Дата смерти23.12.1952
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1906
Отец: Комлев Александр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Моторина (Комлева) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Комлева (Черных) Антонина Осиповна
Рождение ребёнка
22.07.1932
Дочь: Васюткина (Комлева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Комлева (Черных) Антонина Осиповна
Смерть
23.12.1952