Комлев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлев Иван Александрович

Комлев Иван Александрович

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.08.1906

Дата смерти

23.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1906

Отец: Комлев Александр Иванович

Мать: не указана

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева (Черных) Антонина Осиповна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Моторина (Комлева) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Комлева (Черных) Антонина Осиповна

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1932

Дочь: Васюткина (Комлева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Комлева (Черных) Антонина Осиповна

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.12.1952

Мы используем куки для улучшения работы сайта.