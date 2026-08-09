Иван
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
(Янц) Димут Эдуардовна31.03.1933 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Янц) Димут Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Янц) Димут Эдуардовна
Рождение ребёнка
13.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Янц) Димут Эдуардовна
Смерть
Неизвестно