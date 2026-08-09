Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иван

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
(Янц) Димут Эдуардовна31.03.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Янц) Димут Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Янц) Димут Эдуардовна

Рождение ребёнка
13.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Янц) Димут Эдуардовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.