Сизов Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1919
Дата смерти27.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1919
Отец: Сизов Андрей Абрамович
Мать: Сизова Анна Васильевна
Дмитриевский переулок
Военная служба
10.11.1939
Сосновский РВК, Тамбовская обл., Сосновский р-н
Военная служба
С 10.11.1939 по ?.03.1940
81 гаубич. артил. п-к
Тракторщик
Военная служба
С ?.03.1940 по ?.01.1942
307 гауб. арт. п-к
Тракторщик
Военная служба
С ?.01.1942 по ?.07.1944
377 гауб. арт. п-к
Механик
Военная награда
28.10.1942
Медаль "За отвагу". Приказ №: 27 от: 28.10.1942, издан ВС Черноморской группы войск Закавказского фронта
Военная награда
29.05.1943
Медаль «За боевые заслуги». Приказ №: 3/н от: 29.05.1943, издан ВС 56 А Северо-Кавказского фронта
Военная награда
01.05.1944
За оборону Кавказа
Военная служба
С ?.07.1944 по ?.05.1946
154 тяж. гаубичн. арт. бриг. разруш.
Коман. отделен. тяги
Военная награда
09.05.1945
За победу над Германией
Военная награда
09.06.1945
За взятие Кенигсберга
Демобилизация
29.05.1946
Указ Президиума Верховного совета СССР от 20.03.1946
Бракосочетание
13.11.1948
Жена: Сизова Зинаида Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.08.1949
Рождение ребёнка
05.08.1949
Рождение ребёнка
22.06.1961
Военная награда
07.05.1965
Юбилейная медаль "Двадцать лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг." | Сосновский райвоенкомат
Награда
26.12.1967
Юбилейная медаль "50 лет вооруженных сил СССР" | Сосновский райвоенкомат
Награда
07.04.1970
За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
Военная награда
25.04.1975
Юбилейная медаль "Тридцать лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг." | Сосновский райвоенкомат
Награда
04.10.1979
Медаль "Ветеран труда"
Награда
20.12.1980
Нагрудный знак "Ветеран 28-й АРМИИ"
Военная награда
11.03.1985
Орден Отечественной войны II степени. № ордена 5125982
Военная награда
12.04.1985
Юбилейная медаль "Сорок лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг." | Сосновский райвоенкомат
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист гусеничных тракторов
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
27.12.1991
Острое нарушение мозгового кровообращения