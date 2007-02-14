Graubart Sigmund
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1909
Дата смерти14.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1909
Отец: Graubart Nachman
Мать: Clara
Образование
1944
Место жительства
Между 01.12.1997 и 17.08.2005
3755 Peachtree Rd , Atlanta, Georgia 30319-1311, USA
Место жительства
02.01.2008
3755 Peachtree Rd , Atlanta, Georgia 30319-1311, USA
Иммиграция
Неизвестно
New York, USA
Смерть
14.02.2007
Atlanta, GA, USA