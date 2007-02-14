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Graubart Sigmund

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1909

Дата смерти

14.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1909

Отец: Graubart Nachman

Мать: Clara

Образование
1944
Место жительства
Между 01.12.1997 и 17.08.2005
3755 Peachtree Rd , Atlanta, Georgia 30319-1311, USA
Место жительства
02.01.2008
3755 Peachtree Rd , Atlanta, Georgia 30319-1311, USA
Иммиграция
Неизвестно
New York, USA
Смерть
14.02.2007
Atlanta, GA, USA
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