Рогачева (Фабрикова) Инна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева (Фабрикова) Инна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Крюков (Хохлов) Виталий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков (Хохлов) Виталий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков (Хохлов) Виталий Иванович

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