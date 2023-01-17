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Ирина Захаровна

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Место рождения

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Захар Гурьевич

Мать: Ефимия Тимофеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Даниил Иванович

Отец ребёнка: Иван Антонович

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Антонович

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Антонович

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.07.1782

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Антонович

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Антонович

Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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