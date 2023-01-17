Ирина Захаровна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Захар Гурьевич
Мать: Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Даниил Иванович
Отец ребёнка: Иван Антонович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Семен Иванович
Отец ребёнка: Иван Антонович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Семен Иванович
Отец ребёнка: Иван Антонович
Рождение ребёнка
?.07.1782
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно