Огиенко Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1921
Дата смерти30.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1921
Отец: Огиенко Григорий
Мать: Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.1941
Сын: Кононенко Виктор Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1951
Сын: Огиенко Александр Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1952
Дочь: Соколова Валентина Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.03.2004