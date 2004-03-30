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Огиенко Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1921

Дата смерти

30.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1921

Отец: Огиенко Григорий

Мать: Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.1941

Сын: Кононенко Виктор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1951

Сын: Огиенко Александр Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1952

Дочь: Соколова Валентина Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.03.2004

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