Загорский Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагорский Николай Егорович

Загорский Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1846

Отец: Загорский Егор Стефанович

Мать: Загорская (Загорская) Евгения Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1866

Жена: Загорская (Ворожева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Загорский Даниил Николаевич

Мать ребёнка: Загорская (Ворожева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
23.07.1879

Дочь: (Загорская) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Загорская (Ворожева) Елена Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.