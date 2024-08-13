Загорский Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1846
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1866
Рождение ребёнка
1874
Сын: Загорский Даниил Николаевич
Мать ребёнка: Загорская (Ворожева) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
23.07.1879
Дочь: (Загорская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Загорская (Ворожева) Елена Николаевна