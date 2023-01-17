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Грудько (Мойсей) Михаил Никифорович

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Место рождения

Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область

Дата рождения

06.06.1925

Дата смерти

22.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925

Отец: Грудько Никифор Гаврилович

Мать: Грудько Христина

Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область
Его жена Екатерина говорила, что он прибавил к рождению 2 года. Возможно реальный год рождения - 1927й.
Бракосочетание
23.01.1951

Жена: Грудько Екатерина Андреевна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
ЗАГС Советской Гавани
Рождение ребёнка
30.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грудько Екатерина Андреевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.12.1955

Сын: Грудько Александр Мойсеевич

Мать ребёнка: Грудько Екатерина Андреевна

Смерть
22.02.1978
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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