Грудько (Мойсей) Михаил Никифорович
Место рождения
Дата рождения06.06.1925
Дата смерти22.02.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925
Отец: Грудько Никифор Гаврилович
Мать: Грудько Христина
Его жена Екатерина говорила, что он прибавил к рождению 2 года. Возможно реальный год рождения - 1927й.
Бракосочетание
23.01.1951
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
ЗАГС Советской Гавани
Рождение ребёнка
30.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грудько Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
18.12.1955
Сын: Грудько Александр Мойсеевич
Мать ребёнка: Грудько Екатерина Андреевна
Смерть
22.02.1978