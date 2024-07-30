Кычанова (Чермных) Акулина Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКычанова (Чермных) Акулина Сысоевна

Кычанова (Чермных) Акулина Сысоевна

Место рождения

Брызгалово

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: Чермных Сысой Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1856

Муж: Кычанов Василий Яковлевич

Водзимонье, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1872 ст.

Дочь: Зорина (Кычанова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кычанов Василий Яковлевич

Хвощанка, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.