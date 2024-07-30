Кычанова (Чермных) Акулина Сысоевна
Место рожденияБрызгалово
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1834
Отец: Чермных Сысой Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1856
Водзимонье, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1872 ст.
Дочь: Зорина (Кычанова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кычанов Василий Яковлевич
Хвощанка, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно