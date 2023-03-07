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Чиркова Елена (Савина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Чирков Игнатий Зотов

Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чирков Агап Зотов

Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Фекла Зотова

Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Чирков Мокей Зотов

Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Чирков Логин Зотов

Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Васса Зотова

Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Зот Евтеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
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