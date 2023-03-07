Чиркова Елена (Савина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Чирков Игнатий Зотов
Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Чирков Агап Зотов
Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Фекла Зотова
Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Чирков Мокей Зотов
Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Чирков Логин Зотов
Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Васса Зотова
Отец ребёнка: Чирков Зот Евтеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Зот Евтеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816