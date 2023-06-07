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Билецкая Марфа Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Билецкий Степан Титов

Мать: Пиденко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Стаценко Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Стаценко Аким Яковлевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Стаценко Татьяна Акимовна

Отец ребёнка: Стаценко Аким Яковлевич

Верхний Жеребец, Преображенская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Стаценко Анна Акимовна

Отец ребёнка: Стаценко Аким Яковлевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Стаценко Иван Акимович

Отец ребёнка: Стаценко Аким Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Стаценко Андрей Акимович

Отец ребёнка: Стаценко Аким Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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