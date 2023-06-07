Билецкая Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Билецкий Степан Титов
Мать: Пиденко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Стаценко Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Стаценко Аким Яковлевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Стаценко Татьяна Акимовна
Отец ребёнка: Стаценко Аким Яковлевич
Верхний Жеребец, Преображенская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Стаценко Анна Акимовна
Отец ребёнка: Стаценко Аким Яковлевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Стаценко Аким Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Стаценко Аким Яковлевич
Смерть
Неизвестно