Unknown Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиUnknown Петровна

Unknown Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радченко Пётр Павлович

Мать: Радченко Надежда Ивановна

Место жительства
После 1957
Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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