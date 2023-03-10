Дердола Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Домникия Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дердола (деденкова) София Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дердола Григорий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно