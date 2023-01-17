Григорьева (Редкова) Елизавета Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1863 и 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1863 и 1864
Отец: Редков Кирилл
Мать: Редкова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
02.11.1896
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович
Рождение ребёнка
09.11.1897
Дочь: Горянская Августа Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович
Рождение ребёнка
13.11.1898
Сын: Григорьев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович
Рождение ребёнка
07.06.1901
Дочь: Ступаков Валерия Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1902
Дочь: Соловьева Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович
Рождение ребёнка
16.06.1905
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно