Григорьева (Редкова) Елизавета Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Редкова) Елизавета Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1863 и 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1863 и 1864

Отец: Редков Кирилл

Мать: Редкова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
02.11.1896

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1897

Дочь: Горянская Августа Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1898

Сын: Григорьев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович

Рождение ребёнка
07.06.1901

Дочь: Ступаков Валерия Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1902

Дочь: Соловьева Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1905

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Федорович

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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