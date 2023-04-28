Жуков Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
15.02.1934

Сын: Жуков Владислав Александрович

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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