Алешин Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешин Иван Кузьмич

Место рождения

дер. Куземкино Рязанская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Куземкино Рязанская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Алешин Иван Иванович

Мать ребёнка: Алешина Пелагея Акимовна

Рождение ребёнка
25.10.1928

Сын: Алешин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Алешина Пелагея Акимовна

с. Куземкино Рязанская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Алешин Александр Иванович

Мать ребёнка: Алешина Пелагея Акимовна

Смерть
Около 1950
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