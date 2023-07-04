Алешин Иван Кузьмич
Место рождениядер. Куземкино Рязанская область
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Алешин Иван Иванович
Мать ребёнка: Алешина Пелагея Акимовна
Рождение ребёнка
25.10.1928
Мать ребёнка: Алешина Пелагея Акимовна
с. Куземкино Рязанская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Алешин Александр Иванович
Мать ребёнка: Алешина Пелагея Акимовна
Смерть
Около 1950