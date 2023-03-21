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Кузнецов Федор Михайлович

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Военная награда
06.04.1985
Воинское звание: ефрейтор Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 80 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно

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