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Онопко Никита Никифорович

Место рождения

Добротово, Сумська область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Онопко Никифор Архипович

Мать: Анна Федоровна

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онопко Марья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Онопко) Марина Никитина

Мать ребёнка: Онопко Марья Григорьева

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Онопко) Марья Никитична

Мать ребёнка: Онопко Марья Григорьева

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Онопко Филип Никитич

Мать ребёнка: Онопко Марья Григорьева

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Онопко Гаврила Никитич

Мать ребёнка: Онопко Марья Григорьева

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Онопко Лаврентий Никитич

Мать ребёнка: Онопко Марья Григорьева

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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