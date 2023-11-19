Онопко Никита Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Онопко Никифор Архипович
Мать: Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онопко Марья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Онопко) Марина Никитина
Мать ребёнка: Онопко Марья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Онопко) Марья Никитична
Мать ребёнка: Онопко Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Онопко Филип Никитич
Мать ребёнка: Онопко Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Онопко Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Онопко Марья Григорьева
Смерть
Неизвестно