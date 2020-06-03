Шотемор Шириншо Шириншоевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1932
Дата смерти03.06.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1950 по 1956
Место жительства
С 1956 по 1961
пгт. Ягодный, Ягоднинский р-н, Магаданская обл.
Место жительства
С 1961 по 2020
Смерть
03.06.2020