Шотемор Шириншо Шириншоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шотемор Шириншо Шириншоевич

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Место рождения

Чехов, Чехов, Московская область

Дата рождения

03.09.1932

Дата смерти

03.06.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Чехов, Чехов, Московская область
Место жительства
С 1950 по 1956
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1956 по 1961
пгт. Ягодный, Ягоднинский р-н, Магаданская обл.
Место жительства
С 1961 по 2020
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.06.2020
Москва, город федерального значения Москва
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