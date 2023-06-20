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Коврижных Ларион Спиридонович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Коврижных Спиридон Ларионович

Мать: не указана

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1787

Сын: Коврижных Анисим Ларионович

Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Яковлевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1789

Сын: Коврижных Стефан Ларионович

Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Яковлевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1799

Сын: Коврижных Прокопей Ларионович

Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Яковлевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1801

Сын: Коврижных Тимофей Ларионович

Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Яковлевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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