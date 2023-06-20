Коврижных Ларион Спиридонович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1768
Отец: Коврижных Спиридон Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1787
Сын: Коврижных Анисим Ларионович
Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Яковлевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1789
Сын: Коврижных Стефан Ларионович
Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Яковлевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1799
Сын: Коврижных Прокопей Ларионович
Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Яковлевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1801
Сын: Коврижных Тимофей Ларионович
Мать ребёнка: Коврижных Пелагея Яковлевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно