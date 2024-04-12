Красавцев Арсений Андреев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красавцев Андрей
Рождение ребёнка
23.03.1891
Сын: Красавцев Игнатий Арсеньев
Мать ребёнка: Красавцева Любовь Матфеева
Рождение ребёнка
11.07.1893
Мать ребёнка: Красавцева Любовь Матфеева
Рождение ребёнка
13.03.1895
Сын: Красавцев Алексей Арсеньев
Мать ребёнка: Красавцева Любовь Матфеева
Рождение ребёнка
23.04.1898
Дочь: Красавцева Любовь Арсеньева
Мать ребёнка: Красавцева Любовь Матфеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно