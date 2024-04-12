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Красавцев Арсений Андреев

Место рождения

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красавцев Андрей

Мать: не указана

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.03.1891

Сын: Красавцев Игнатий Арсеньев

Мать ребёнка: Красавцева Любовь Матфеева

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.07.1893

Сын: Красавцев Павел Арсеньев

Мать ребёнка: Красавцева Любовь Матфеева

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1895

Сын: Красавцев Алексей Арсеньев

Мать ребёнка: Красавцева Любовь Матфеева

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.04.1898

Дочь: Красавцева Любовь Арсеньева

Мать ребёнка: Красавцева Любовь Матфеева

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красавцева Любовь Матфеева

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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