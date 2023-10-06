Еременко Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еременко Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1913

Сын: Еременко Филипп Иванович

Отец ребёнка: Еременко Иван Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1915

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Еременко Иван Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еременко Иван Саввович

Смерть
Неизвестно
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