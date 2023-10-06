Еременко Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1913
Отец ребёнка: Еременко Иван Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1915
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Еременко Иван Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно