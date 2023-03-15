Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.1901
Дочь: Тягунова Раиса
Отец ребёнка: Александр
В 1946 г. приехала в Тулу из г. Орска
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Глафира
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Надежда
Отец ребёнка: Александр
Смерть
Неизвестно