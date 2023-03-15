Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.1901

Дочь: Тягунова Раиса

Отец ребёнка: Александр

Тула, город Тула, Тульская область
В 1946 г. приехала в Тулу из г. Орска
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Глафира

Отец ребёнка: Александр

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Надежда

Отец ребёнка: Александр

Смерть
Неизвестно
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