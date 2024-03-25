Морозова (Морозова) Надежда Георгиевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1948
Отец: Морозов Георгий Иванович
Мать: Морозова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.12.1974
Дочь: Виталина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Иванович
Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург