Морозова (Морозова) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Морозова) Надежда Георгиевна

Место рождения

Кропачево, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

08.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1948

Отец: Морозов Георгий Иванович

Мать: Морозова Анна Дмитриевна

Кропачево, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.12.1974

Дочь: Виталина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Иванович

Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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