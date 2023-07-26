Рудой (Рудый) Степан (Стефан) Федорович
Место рождения
Дата рождения31.07.1921
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1921
согласно записи в Волынской общегубернской книге регистрации рождений (запись регистрации № 8574 от 02.08.1921 г.), основание: ф. Р-5069, оп.1, спр.15, арк. 457, зв., 458.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1928 по 1934
5 классов НСШ в с. Краснополь
Вступление в колхоз
С ?.06.1934 по ?.05.1936
Работа или профессия
С ?.06.1936 по ?.07.1940
работал на шахте № 21 им. С. М. Буденного треста "Чистяковуголь" сначала коногоном (погонщиком лошади, запряженной в вагонетку в шахте при конной откатке угля), потом учеником электрослесаря, а затем ... Показать все
Призыв на военную службу
?.07.1940
Военная служба
С ?.07.1940 по 13.06.1945
925 конный корпус, 225 гв. кавалерийская дивизия, 4 армия, 43 гв. стр. полк 16 гвардейской стрелковой Карачевской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии Калининский фронт, 4-я ударная а... Показать все
Ранение
01.03.1942
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Лечение в госпитале
С ?.03.1942 по ?.05.1942
Тверь, город Тверь, Тверская область
ЭГ 1754, ЭГ 3452
Ранение
03.12.1942
Ранение
02.05.1943
легкое
Ранение
29.09.1943
тяжелое
Подвиг
14.01.1944 или 17.01.1944
Из нагр. листа к Медали «За отвагу»: "14.01.44 Рудый С. Ф. из своей пушки вел огонь с закрытой позиции под д. Кириева, уничтожил 2 солдата и подавил пульточку противника. 17.01.44 выкатил пушку на пря... Показать все
Военная награда
01.02.1944
Медаль "За отвагу" № 1287726 (приказом по артиллерии 251 СД № 05 от 01.02.1944)
Вступление в партию
29.04.1944
Решением первичной парторганизации 309 ОИПТД политотдела 215 СД Западного фронта как отличившийся в боях, парт. билет № 6415095. Рекомендации для вступления в партию дали: командир батареи 309 ОИПТД К... Показать все
Ранение
05.05.1944
Подвиг
17.06.1944
Из нагр. листа к Ордену Красной Звезды: "В бою 17.06.44 под рощей "Кинжал" проявил мужество и бесстрашие. Несмотря на сильный огонь противника, он выкатил свое орудие на прямую наводку и подавил 3 огн... Показать все
Военная награда
07.07.1944
Орден "Красной Звезды" № 1540358 (приказом 251 СД № 029 от 07.07.1944)
Ранение
19.09.1944
Лечение в госпитале
С 24.09.1944 по 28.09.1944
Паневежис, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio apskritis
ХППГ 4380. 19.09.1944 получил слепое осколочное ранение мягких тканей передней брюшной стенки живота, непроникающее. С 21.09.1944 находился в ДСП (дивизионный медпункт), а затем был прооперирован (21.... Показать все
Ранение
16.10.1944
легкое
Лечение в госпитале
С 16.10.1944 по 27.10.1944
Даугавпилс, Daugavpils
ЭГ 1506. Подлинная история болезни № 1883, карточка учета раненых и больных № 1883.
Подвиг
С 20.02.1945 по 21.02.1945
Приедниеки, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads
Из нагр. листа к Медали «За боевые заслуги»: "В боях в р-не Приэдниэки-Жебалы-Баубли Латв ССР 20-21.02.45, находясь в боевых порядках пехоты, обнаружил 2 станковых пулемета и автопушку противника, кот... Показать все
Ранение
26.03.1945
легкое в грудь, плечо, лицо
Военная награда
30.04.1945
Медаль "За боевые заслуги" № 2231130 (приказом 28 гв. арт. полка № 05 / н от 30.04.1945),
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945)
Демобилизация
13.06.1945
В приказе 28 гв. артиллер. полка № 0121 от 13.06.1945 значится: "Исключить из списков личного состава полка и всех видов довольствия рядовой и сержантский состав, выбывшие по болезни в 479 МСБ:…2. гв.... Показать все
Место жительства
С ?.07.1945
по адресу: Сталинская обл., г. Чистяково, поселок шахты № 21, ул . Боженко, 13.
Смерть
1964