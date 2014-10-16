Звонцева (Доронина) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонцева (Доронина) Любовь Яковлевна

Место рождения

Марилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.10.1938

Дата смерти

16.10.2014

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1934 г.р.
1940 г.р.

Дети

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Добавил:

УО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938

Отец: Доронин Яков Епифанович

Мать: Доронина Агния Васильевна

Марилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Леонид Степанович

Прягаево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Леонид Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звонцев Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Леонид Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звонцев Анатолий Иванович

Смерть
16.10.2014
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
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