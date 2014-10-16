Звонцева (Доронина) Любовь Яковлевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1938
Дата смерти16.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938
Отец: Доронин Яков Епифанович
Рождение ребёнка
20.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Леонид Степанович
Прягаево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Леонид Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звонцев Анатолий Иванович
Смерть
16.10.2014
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область