Куденеко Марфа (Дроздова) Кузьминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куденеко Марфа (Дроздова) Кузьминовна

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Место рождения

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

30.08.1909 ст.

Дата смерти

30.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1909 ст.

Отец: Дроздов Косма Артемиев

Мать: Дроздова Евфросиния Козмина

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.04.1936

Сын: Куденеко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куденеко Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паскарь Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубрицкая Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куденеко Иван Сергеевич

Смерть
30.01.1986
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