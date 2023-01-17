Куденеко Марфа (Дроздова) Кузьминовна
Место рождения
Дата рождения30.08.1909 ст.
Дата смерти30.01.1986
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1909 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1936
Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куденеко Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паскарь Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубрицкая Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1986