Третьякова (Деткова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Деткова) Мария Федоровна

Место рождения

Конецгорье, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Федор

Мать: не указана

Конецгорье, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Мария от второго брака Федора.
Рождение ребёнка
30.08.1938

Дочь: Смирнова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Третьяков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Третьяков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.09.1951

Сын: Третьяков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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