Третьякова (Деткова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Федор
Мария от второго брака Федора.
Рождение ребёнка
30.08.1938
Дочь: Смирнова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Третьяков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Третьяков Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович
Рождение ребёнка
29.09.1951
Сын: Третьяков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно