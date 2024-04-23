Праскевья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федот Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осип Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Григорий Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Смерть
Неизвестно