Праскевья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскевья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федот Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осип Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Григорий Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Смерть
Неизвестно

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