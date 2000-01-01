Коваль-Кобзарь Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль-Кобзарь Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Кобзарь Василий Гаврилович

Мать: не указана

Смерть
2000
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