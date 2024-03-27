Мурзагулов Рафкат Ахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулов Рафкат Ахметович

Место рождения

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

15.08.1954

Дата смерти

21.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954

Отец: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Мать: Мурзагулова Роза Сафиулловна

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
24.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
24.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай, БАССР
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.11.1994
г.Ишимбай, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ
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