Мурзагулов Рафкат Ахметович
Место рожденияТаймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Дата рождения15.08.1954
Дата смерти21.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954
Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
24.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
24.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай, БАССР
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.11.1994
г.Ишимбай, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ