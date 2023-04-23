Обложкина Мария Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1915
Сын: Обложкин Георгий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.06.1915
Сын: Обложкин Егор Александрович
Отец ребёнка: Обложкин Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно