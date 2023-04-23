Обложкина Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбложкина Мария Моисеевна

Обложкина Мария Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обложкин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.06.1915

Сын: Обложкин Георгий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.06.1915

Сын: Обложкин Егор Александрович

Отец ребёнка: Обложкин Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.